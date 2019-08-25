“تحديثات” ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الموسم الجديد “2019-2020” / الصدارة من...

نعرض معكم من خلال التقرير التالي، ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بعد مباريات الإسبوع الثالث من الموسم الجديد 2019-2020، ليبدأ الصراع على صدارة ترتيب الجدول للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يشغل بال العديد من عشاق الساحرة المستديرة “كرة القدم”، وخاصةً الدوري الممتاز الإنجليزي الذي يتابعه عدد كبير على مستوي العالم.

وبدأ الدوري الإنجليزي وبدأ البحث عن ترتيب جدول الدوري الممتاز، ومعرفة أي الفرق في الصدارة وعدد نقاط كل فرقة، وعقب انتهاء مباريات السبت 24/8/2019 من الجولة الثالثة بالدوري الممتاز الإنجليزي، تصدر ليفربول بقيادة الفرعون المصري “محمد صلاح” ترتيب جدول الدوري.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي بعد مباريات السبت

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ويتصدر ليفربول برصيد 9 نقاط بعد فوزه على أرسنال 3-1، ويليه فريق أرسنال برصيد 6 نقاط ويدخل في المركز الثالث ليستر سيتي برصيد 5 نقاط .

الفرق الحاصلة على لقب بطولة الدوري الإنجليزي

اسم الفريق عدد مرات الفوز باللقب مانشستر يونايتد 20 مرة ليفربول 18 مرة أرسنال 13 مرة إيفرتون 9 مرات أستون 7 مرات مانشستر ستي 6 مرات تشيلسي 6 مرات

ونحن معكم من خلال موقعنا، لنقدم كل جديد ومميز لعشاق الساحرة المستديرة، كرة القدم وجمهورها المميز العريق، ومتابعة دورية للمستجدات على ترتيب جدول الدوري الإنجليزي المتميز الموسم الجديد 2019-2020، وتنافس أكبر وأشهر الفرق التي تضم كبار ومشاهير كرة القدم.