شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يتقدم باستقالته من منصب مستشار رئيس اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم جمال علام، رئيس اتحاد الكرة الأسبق، باستقالته من منصبه كمستشار لرئيس الجبلاية، بعد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجناينى.
وكشف مصدر باتحاد الكرة أن جمال علام تقدم باستقالته لرفع الحرج عن اللجنة المؤقتة، بعدما كان هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق قرر تعيينه مستشاراً له.
يذكر أن هانى أبو ريدة كان قد قرر تعيين جمال علام مستشارا لرئيس الجبلاية، إلا أن الأخير تقدم بالاستقالة من منصبه مؤخراً.
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