شكرا لقرائتكم خبر عن السباحة تتصدر نتائج البعثة المصرية فى الدورة الأفريقية بـ41 ميدالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف لاعبو منتخب السباحة الأنظار وتصدروا المشهد فى دورة الألعاب الأفريقية التى تقام بالمغرب وتستمر حتى 31 أغسطس الجارى.

وكانت البعثة المصرية قد حققت 77 ميدالية متنوعة مقسمة إلى 25 ذهبية و33 فضية، بجانب 19 برونزية.

ووصل رصيد منتخب السباحة إلى 41 ميدالية، من إجمالى عدد الميداليات التى حققتها البعثة المصرية، بما يتعدى نصف عدد الميداليات.



احمد اكرم يتوج بالذهبية

ميداليات منتخب السباحة مقسمة إلى 14 ذهبية، و17 فضية بالإضافة إلى 10 برونزيات.

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وحقق ميداليات السباحة كل من: أحمد أكرم ذهبيتين، وهانيا مورو أربع ذهبيات ، وفريدة عثمان ذهبيتين، ونور الجندي ومروان القماش وعلى خلف الله ومحمد سامى، وعبد الرحمن العربى، وذهبية 200 متر متنوع فى السباحة.



منتخب السباحة

وفريدة عثمان فضيتين ويوسف القماش ثلاث ميداليات ومروان القماش وعلي خلف الله ميداليتين ومحمد سامي وياسين الشماع في السباحة ، وحقق منتخب مصر للسيدات السباحة 3 فضيات وهى فضية سباق 4 X 100 حرة تتابع ، وسباق 4X200 حرة ،و سباق 4X100 متنوع تتابع وعلى مستوى الرجال حقق 3 فضيات فى سباق 4X100 حرة تتابع ، و 4X100 متنوع تتابع "سباحة ، و سباق 4X100 حرة تتابع ، بالإضافة إلى فضية المختلط فى سباق 100X4 متر حرة تتابع

وعلى مستوى البرونزيات محمد حسن وياسين الشماع ميداليتين وأحمد سالم ميداليتين ومروان القماش برونزيتين وسارة سليمان وروان الدماطى وأحمد أكرم فى السباحة.