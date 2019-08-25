شكرا لقرائتكم خبر عن القوة الجوية العراقى يخطر الإنتاج الحربى بإنهاء إعارة "وليام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى نادى الإنتاج الحربى إخطاراً من نظيره القوة الجوية العراقى برغبتهم فى إنهاء إعارة النيجيرى وليام أكوركيت فى ظل عدم الحاجة لجهوده فى الموسم الجديد. Advertisements وكان الإنتاج الحربى قد أعار وليام أكوركيت للقوة الجوية العراقى فى الميركاتو الشتوى الماضى. ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا وعبد الرحمن بودى، وانتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير، فيما تعاقد الانتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا، وباسم مرسى على سبيل الإعارة من الزمالك ومحمد فييرا من بتروجت ومحمد عبد المجيد من الاتحاد السكندرى ومصطفى البدرى ومحمد عصام الغندور من الأهلى وعلى فتحى لاعب الزمالك السابق.

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