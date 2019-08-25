شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يسافر إلى الإسكندرية غداً لدخول معسكر مغلق استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر فريق مصر المقاصة غداً، الاثنين، إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق لمدة 48 ساعة استعداداً لمواجهة الزمالك فى ربع نهائى كأس مصر.

وكان المقاصة قد أنهى معسكر الإسماعيلية الخميس الماضى وحصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة، قبل أن يعود الفريق إلى التدريبات السبت للاستعداد لمواجهة القلعة البيضاء.

ويواجه المقاصة الزمالك الأربعاء المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.