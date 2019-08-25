شكرا لقرائتكم خبر عن ديفندر الزمالك الصاعد يعود اليوم من ألمانيا لتلقى العزاء فى وفاة والدته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، محمود حسن لاعب وسط الزمالك الصاعد إلى القاهرة قادما من ألمانيا، وذلك بعد إجراء جراحة الرباط الصليبى الأمامى والغضروف الخارجى تحت إشراف الدكتور ماير.

وتأتى عودة لاعب الزمالك إلى القاهرة مبكرا رغم عدم خوضه برنامج التأهيل وذلك لوفاة والدته، ويرغب اللاعب فى تلقى واجب العزاء بعد دخوله فى نوبة حزن شديدة بعد وفاة والدته.

ويعد محمود حسن من ناشئى الزمالك مواليد 97 الذى تم تصعيدهم مع الفريق الأول قبل أن يتعرض مع الأبيض لإصابة فى الصليبى، ليقرر مجلس إدارة نادى الزمالك سفره إلى الخارج وعلاجه بأفضل صورة بعد إصابته فى معسكر إعداد الفريق الذى أقيم فى مدينة 6 أكتوبر نهاية شهر يونيو الماضى.