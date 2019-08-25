اتحاد الكرة: حسم مصير دورة الترضية للقسم الثانى الأربعاء المقبل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم حسم مصير دورة الترضية لتحديد الفرق الأربعة الجديدة المشاركة فى دورى القسم الثانى موسم 2019-2020، فى اجتماع اللجنة الأربعاء المقبل.

وكان اتحاد الكرة أعلن مواعيد دورة الترضية، بعد قرار زيادة عدد أندية الممتاز "ب" الجديد إلى 48 ناديًا بدلاً من 36 ناديًا.

وتقام الدورة من دور واحد على ملاعب محايدة وبدون جمهور، ويتحمل اتحاد كرة القدم نفقات الحكام ومصاريف الملاعب التى تقام عليها المباريات خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 11 سبتمبر المقبل، ويتم فى ختامها تصعيد أول وثانى مجموعة الصعيد المكونة من: الوليدية، التعدين، ناصر ملوى، تحرير أسوان، بالإضافة إلى تصعيد أول مجموعة القاهرة المكونة من: أبى صقل، الشمس، بورتو السخنة، دمياط، وأول مجموعة بحرى المكونة من : سيدى سالم، الجزيرة بمطروح، كفر الشيخ، وتلا.