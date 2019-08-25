طاقية الثلج.. كيف تغلب منتخب الطاولة على الحر فى دورة الألعاب الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ منتخب تنس الطاولة المشارك فى دورة الألعاب الأفريقية إلى حيلة للتغلب على درجة الحرارة المرتفعة فى المغرب، حيث تقام المنافسات على مدار اليوم فى مختلف اللعبات.
وقرر أشرف حلمى المدير الفنى لمنتخب السيدات، وخالد عصر لاعب منتخب الرجال، استخدام "طاقية الثلج" ووضعها على رأسيهما خلال متابعة منافسات البطولة.
ونشر خالد عصر صورة تجمعه بالمدرب خلال وضع الطاقية على رأسيهما وعلق عليها "الجو حر أوى يا نجم".
يذكر أن مصر تتصدر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة برصيد 75 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 25 ذهبية و31 فضية، و19 برونزية.
طاقية الثلج
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