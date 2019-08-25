شكرا لقرائتكم خبر عن باسم مرسى يتدرب منفرداً فى الإنتاج الحربى بسبب وتر أكيلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحرص باسم مرسى، مهاجم الزمالك المعار للإنتاج الحربى، على التدريب بشكل منفرد على ملعب المصانع الحربية بعيداً عن تدريب الفريق بسبب استمرار معاناته من التهابات فى وتر أكيليس، بعد أنهى البرنامج التأهيلى الذى وضعه له الجهاز الطبى بالإنتاج .

وكان الإنتاج الحربى قد رفض تنفيذ الشروط التى وضعتها إدارة الزمالك لإتمام صفقة انتقال باسم مرسى، بشأن وضع بند يمنع مشاركة اللاعب فى مواجهات الزمالك، مثلما تفعل مع كل اللاعبين الذين يخرجون من القلعة البيضاء على سبيل الإعارة، بينما يتمسك الإنتاج الحربى بظهوره فى كل المباريات دون استثناء، الأمر الذى يهدد بفشل الصفقة .

وظهر باسم مرسى بمستوى رائع مع الإنتاج الحربى فى بداية رحلته مع الكرة، وأحرز 10 أهداف فى ذلك الموسم وانضم للمنتخب الوطنى وانتقل للزمالك وتألق مع الأبيض قبل أن يعود للإنتاج.