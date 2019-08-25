سوبر كورة يكشف رغبة أيمن حفنى بعد مفاوضات 3 أندية معه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت ثلاثة أندية منافسة قوية للحصول على خدمات أيمن حفنى، صانع ألعاب الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، خاصة بعدما أبدى اللاعب رغبته فى الرحيل من أجل الحصول على فرصة حقيقية للمشاركة، فى ظل تجميده طوال الفترة الماضية.
وعلم "سوبر كورة" أن الإسماعيلى والمصرى البورسعيدى ومصر المقاصة قدموا عروضًا من أجل الحصول على خدمات أيمن حفنى من الزمالك سواء بيع نهائى أو استعارته.
وكان أيمن حفنى قد خرج من قائمة الزمالك فى مباراتى ديكاداها الصومالى، حيث لم يشارك فى لقاء الذهاب الذى انتهى بفوز الأبيض بسباعية نظيفة، وكذلك خرج من القائمة التى توجهت إلى الإسكندرية لخوض لقاء العودة مع الفريق الصومالى والمقرر إقامته مساء اليوم السبت على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ64 لدورى أبطال أفريقيا.
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