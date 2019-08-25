شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة "ثقافتنا تجمعنا" تشيد بتنظيم المغرب لدورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد المشاركون فى ندوة "ثقافتنا تجمعنا"، التى عقدت بقاعة الندوات بفضاء السويسى Fan ZONE ، بجهود المملكة المغربية فى تنظيم دورة الألعاب الأفريقية الثانية عشرة والتى أسند إليها تنظيمها قبل تسعة أشهر فقط ، بمشاركة أكثر من 6 آلاف رياضى يمثلون 54 دولة أفريقية

وأعرب المشاركون فى الندوة، وفى مقدمتهم اللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الكونفدراليات الأفريقية الأوكسا والمهندس أحمد ابو القاسم الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية الانوكا والبطل الأولمبى امادو ديبالا رئيس لجنة اللاعبين بالانوكا والفنان المصرى الكبير سامح الصريطى سفير الثقافة الرياضية وعضو الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية الدكتور عماد البنانى رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق وأشرف محمود رئيس الاتحادين المصرى والأفريقى للثقافة الرياضية، عن سعادتهم الكبيرة بوجود منطقة مخصصة لممارسة الرياضة لكل الأعمار، وكذلك عقد ورش العمل والندوات

وكانت ندوة ثقافتنا تجمعنا التى رفعت شعار المجد لقارتنا السمراء شهدت مداخلات بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وحضرها محمد أوزيان مدير التعاون والتواصل والدراسات القانونية ممثلا لوزير الشباب والرياضة رشيد الطالبى العلمى، وألقى كلمة افتتاحية رحب فيها بضيوف المغرب وأشاد بفكرة الندوة التى تهدف إلى وحدة أفريقيا من خلال الرياضة والثقافة

وركز اللواء أحمد ناصر على أن المغرب نجح فى التنظيم فاستحق التحية من الجميع، مؤكدا أن النجاح ليس غريبا على المغرب الذى يمتلك إمكانيات بشرية ومنشآت رياضية هائلة.

وشدد على أهمية دعم الثقافة الرياضية فى بلداننا الأفريقية موجها التحية للاتحاد الأفريقى للثقافة الرياضية على مايقوم به من انشطة تهدف الى تقارب الشعوب من خلال قيم الرياضة .

من جهته عبر ديبالا عن سعادته بالمشاركة فى الندوة وأشاد باهتمام اللجنة المنظمة بالأنشطة الثقافية جنبا إلى جنب مع المنافسات الرياضية.

وأكد الفنان سامح الصريطى أن الثقافة هى مجموعة القيم التى تحكم سلوك الإنسان وهى القيم التى تفرزها الرياضة وفى حال التزم الإنسان بها ونمى عقله بالثقافة ووجدانه بالابداع الفنى وجسمه بالرياضة سيكون انسانا قادرا على الإبداع مؤكدا أن الرياضة وسيلة جادة وقوة ناعمة مع الفن تستطيع أن تغير الواقع للأفضل

وسار أحمد أبو القاسم على ذات المنوال مؤكدا ان الثقافة الرياضية هى أبرز مايحتاج اليه الرياضى الأفريقى لتساعده على تغيير واقعه وتحقيق طموحاته

من جانبه وجه أشرف محمود رئيس الاتحاد الأفريقى للثقافة الرياضية ومدير الندوة الشكر لوزير الشباب والرياضة المغربى رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة على ما وجده من تعاون صادق مكن الاتحاد من تنفيذ خطة نشاطه المتفق عليها مع اللجنة منذ يناير الماضى وشكر كل أعضاء اللجنة الثقافية والفكرية والعلمية للدورة على ما بذلوه من جهد من أجل إنجاح الدورة وكذلك شكر الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين على مساهمتها فى التنظيم

وشهدت الندوة حضورا مميزا تمثل فى السفير المصرى لدى المغرب أشرف ابراهيم و أحمد فرس اول لاعب عربى يحرز الكرة الذهبية الأفريقية لافضل لاعب كرة قدم عام ٧٦ و بصير صلاح الدين لاعب منتخب المغرب السابق ومحمد مفيد عضو الجامعة المغربية لكرة القدم السابق، والمهندس خالد الصالحى رئيس الاتحاد الأفريقى لتنس الطاولة والدكتور علاء مشرف نائب رئيس الاتحاد الدولى لتنس الطاولة ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى لتنس الطاولة والدكتور خالد مسعود الأمين العام للاتحاد الأفريقى للطب الرياضى ولفيف من الإعلاميين المشاركين فى الدورة وعدد من شباب المتطوعين

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وفى ختام الندوة أهدى الاتحاد الأفريقى للثقافة الرياضية درعا تذكارية للوزير سلمه أشرف محمود لمحمد اوزيان ودرعا للسفير المصرى أشرف ابراهيم سلمه عبد اللطيف المتوكل رئيس الرابطة المغربية للصحفيين الرياضيين ونائب رئيس الاتحاد الأفريقى للثقافة الرياضية ودرعا لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية تسلمه المهندس أحمد أبو القاسم من السيدة عبير عصام الدين ممثل الاتحاد المصرى للثقافة الرياضية ،ودرعا للواء احمد ناصر سلمه الكابتن فرس وبعد التكريم التقط الحاضرون الصور التذكارية وسط إعجاب كبير بالندوة والمداخلات التى لاقت استحسان الحاضرين.



أحمد ناصر وسامح السريطى



التكريم فى الندوة التثقيفية بالمغرب 1



التكريم فى الندوة التثقيفية بالمغرب



الحضور فى الندوة التثقيفية



تكريم أحمد ناصر



تكريم فى الندوة الثقافية