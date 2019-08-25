جمال علام يستقيل من منصب مستشار رئيس اتحاد الكرة

تقدم جمال علام، رئيس اتحاد الكرة السابق، باستقالته من منصبه كمستشار لرئيس الجبلاية، بعد تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد، برئاسة عمرو الجنايني. تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد، برئاسة عمرو الجنايني. فضل علام تقديم استقالته لرفع الحرج عن اللجنة المؤقتة، بعدما كان هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، قرر تعيينه مستشارًا له.

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