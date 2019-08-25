إيركسن يقترب من الرحيل عن توتنهام

اقترب الدنماركي كريستيان إريكسن نجم توتنهام هوتسبير، من الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي في الفترة المقبلة، على الرغم من إغلاق باب الميركاتو الصيفي في إنجلترا، وصعوبة تعويض رحيله إلا مع حلول فترة الإنتقالات الشتوية، في يناير المقبل.

وقالت صحيفة "صن" الإنجليزية أن توتنهام فتح الباب أمام رحيل إيركسن، وإنه بصدد الموافقة

على أي عرض يبلغ 50 مليون جنيه استرليني للإستغناء عن اللاعب.

وينتهي عقد إيركسن مع توتنهام، في الموسم الحالي، ومع عدم رغبته في تجديد تعاقده مع الفريق، فإن الإدارة قررت الموافقة على بيعه في الفترة المقبلة، خوفًا من رحيله بشكل مجاني

في الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن إيركسن لن يرحل هذا الصيف، إلا في حال الحصول على عرض من ريال مدريد أو يوفنتوس.

وكانت العديد من التقارير الصحفية أشارت في الفترة الأخيرة إلى محاولة ريال مدريد في إستغلال رغبة توتنهام في بيع اللاعب الدنماركي، قبل أن يرحل بشكل مجاني، ليدخل الفريق الملكي في محاولات جادة لضم اللاعب، خاصة بعد الفشل في التعاقد مع بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.