موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس بالدوري الإسباني .. والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم الأحد، مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، الليجا، حينما يلتقي برشلونة مع ريال بيتيس على ملعب الكامب نو.

وكان برشلونة تعرض لهزيمة مفاجئة في إفتتاح مبارياته بالدوري الإسباني، امام أتلتيك بيلباو، ليبتعد عن الصدارة منذ الأسبوع الأول.

ويبحث الفريق الكتالوني عن تحقيق فوز قوي لتعويض جماهيره عن الهزيمة في الجولة الأولى، ولكن يعاني البرسا من غياب، لويس سواريز، وعثمان

ديمبيلي، والحارس الاحتياطي نيتو، بالإضافة إلى ليونيل ميسي ، وهو ما سيمثل تحدي صعب أمام ارنستو فالفيردي المدير الفني للفريق، ليتمكن من تعويضهم وتحقيق الإنتصار اليوم.

وعلى الجانب الأخر فإن ريال بيتيس هو الأخر، فشل في تحقيق الفوز في الجولة الأولى بعد الهزيمة من بلد الوليد، ويبحث عن تحقيق

نتيجة إيجابية لحصد أول نقاطه بالدوري.

ولكن يعلم الجهاز الفني لريال بيتيس ولاعبيه، مدى صعوبة اللقاء وتحقيق نتيجة إيجابية، أمام خصم قوي كبرشلونة، خاصة مع كونه جريح من هزيمة في الجولة الأولى، وسيكون من الصعب أن يفقد أي نقاط أخرى بسهولة.

موعد مباراة برشلونة وريال بيتيس :

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تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة،

والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة،

والحادية عشر بتوقيت ابو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس :

تذاع المباراة بشكل مباشر عبر قناة beIN SPORTS HD 3