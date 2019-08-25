بيراميدز يبحث عن مواصلة إنطلاقته بالكونفدرالية أمام بطل الكونغو

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره إيتوال الكونغولي، في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد، على ملعب برازافيل بالكونغو فى إياب الدور التمهيدى لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويسعى بيراميدز لمواصلة مشواره بالبطولة الكونفدرالية، والحفاظ على إنتصاره القوي في مباراة الذهاب بالقاهرة بأربعة أهداف مقابل هدف.

واختار الفرنسى سباستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز 20 لاعبا فى

قائمة الفريق استعداداً لمواجهة بطل الكونغو وهم: أحمد الشناوى والمهدى سليمان وأحمد دعدور فى حراسة المرمى، وعمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدى وطارق طه وأحمد أيمن منصور وعلى جبر وعبد الله بكرى فى الدفاع، ونبيل دونجا وإيريك تراورى وأحمد توفيق وعبد الله السعيد وإبراهيم حسن وإسلام عيسى وإبراهيم عادل فى الوسط، وجون أنطوى ومحمود حمادة ودودو الجباس فى الهجوم.

وسيسعى ديسابر لتحقيق نتيجة قوية خارج الأرض، ليحصل اللاعبين على الثقة في إمكانية تحقيق الفوز خارج ملعبهم، ولاسيما إنها المباراة الاولى لبيراميدز في الملاعب الافريقية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أكد على مراقبة مباراة بيراميدز أمام إيتوال، وأقر مسئولي الكاف بتطبيق العدالة التحكيمية بين الفريقين، خاصة أن المباراة غير مذاعة تليفزيونيًا.