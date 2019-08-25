موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل.. والقنوات الناقلة

يستعد فريق توتنهام، اليوم الأحد، لمواجهة صعبة أمام نيوكاسل يونايتد، في إطار مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على استاد توتنهام هوتسبر.

وتمكن توتنهام في الجولة الماضية من خطف تعادل ثمين من مانشستر سيتي بهدفين لكل منهما، ليحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد

4 نقاط.

وعلى الجانب الآخر، فإن فريق نيوكاسل يعاني مع بداية الموسم، حيث فشل في تحقيق أي نقاط بعد أن تلقى هزيمتين أمام آرسنال ونوريتش سيتي، ليحتل المركز قبل الأخير في الترتيب.

ويبحث نيوكاسل عن تحقيق نتيجة إيجابية

للخروج من دوامة الهزائم، وهو ما سيجعل المباراة صعبة على توتنهام خاصة مع إصرار الضيوف على خطف نقطة على الأقل من اللقاء.

موعد مباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد :

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تنطلق المباراة في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة،

والسادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة،

والسابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ونيوكاسل يونايتد :

تذاع المباراة بشكل مباشر على قناة beIN SPORTS HD 2