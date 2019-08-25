موعد مباراة بورنموث ومانشستر سيتي.. والقنوات الناقلة

تتواصل اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، حينما يلتقي مانشستر سيتي مع بورنموث على ملعب فيتنس فيرست.
ويسعى مانشستر سيتي، لتحقيق الفوز من أجل تعويض تعادله في الجولة الماضية أمام توتنهام هوتسبير.
وسيعيد الفوز مانشستر سيتي إلى المركز الثانيفي الترتيب برصيد 7 نقاط ليتخطى آرسنال الذي يحتل الوصافة مؤقتًا، كما سيظل السيتي خلف ليفربول المتصدر حالياً بتسع نقاط.
وعلى الجانب الآخر فإن بورنموث يحتل المركز السابع، وسيبحث عن تجنبالهزيمة، بعد أن تمكن في أول جولتين من تحقيق تعادل وفوز، ولكنه سيكون في اختبار صعب اليوم أمام مانشستر سيتي.
موعد مباراة بورنموث ومانشستر سيتي:
تنطلق المباراة في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة،
الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة،
الخامسة مساء بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة بورنموث ومانشستر سيتي:
تذاع المباراة بشكل مباشر على قناة beIN SPORTS HD 2
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