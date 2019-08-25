الاتحاد الأفريقي يراقب مباراة بيراميدز أمام إيتوال الكونغولي

سادت حالة من الارتياح داخل بعثة فريق نادي بيراميدز، برئاسة المهندس ممدوح عيد، بعد تأكيد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الكاف، على مراقبة مباراة الفريق اليوم أمام إيتوال الكونغولي في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وإقرار مسئولي الكاف بتطبيق العدالة التحكيمية بين الفريقين، خصوصًاأن المباراة غير مذاعة تليفزيونيًا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الفني، الذي حضره محمد عادل، المدير الإداري للفريق، ووليد مهدي، مسئول المباريات، وشريف جمال، مسئول العلاقات العامة، وأكد ممثل الكاف خلال محضر الجلسة أنه سيتم تصويرالمباراة داخل الكنترول الخاص بالاتحاد لمراقبة أي محاولات للخروج عن النص.
تقرر أن يرتدي بيراميدز الطاقم الأساسي، النبيتي، في المباراة التي تنطلق عند دقات الساعة الرابعة والنصف عصرًا، بتوقيت القاهرة، ويديرها طاقم تحكيم من أفريقيا الوسطى.
كانت بعثة بيراميدز انتابتها حالة من القلق بعد تغيير مراقب المباراة السنغالي في اللحظات الأخيرة، وتبديله بمراقب من دولة الكونغو الديمقراطية القريبة من برازافيل.
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