رياضة | فاران يفتح النار على ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاران يفتح النار على ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر مدافع ريال مدريد، الفرنسي رافائيل فاران، تعادل فريقه أمام بلد الوليد 1-1 على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة 2 لليغا "محزناً"، بعد "مباراة طيبة" للفريق، مؤكداً أنهم "سيواصلون العمل بإيجابية للتحسن" في المباريات المقبلة.

وقال فاران في تصريحات تلفزيونية: "إنه أمر محزن، ولكننا سنواصل العمل"، بينما أقر بأن الفريق "وجد صعوبة كبيرة لتسجيل الهدف الأول"، وأشار إلى أنه رغم النتيجة، إلا أن "ثمة أمور طيبة" في الأداء.

وأتم: "قدمنا مباراة طيبة ويجب مواصلة العمل، شاهدنا أشياء جيدة، وكان بإمكاننا التسجيل في وقت مبكر لكي نشعر بثقة وارتياح أكبر".

وتعثرت كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان في أول اختبار لها أمام جماهيرها في الموسم الجديد، ليكتفي الفريق بإضافة نقطة جعلت رصيده 4 نقاط في المركز الثاني مؤقتاً، وبفارق نقطتين خلف إشبيلية صاحب العلامة الكاملة بست نقاط.