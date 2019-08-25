رياضة | كوتينيو يوجه رسالة لبرشلونة بعد مشاركته الأولي مع البايرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوتينيو يوجه رسالة لبرشلونة بعد مشاركته الأولي مع البايرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو عن سعادته الشديدة بعد مشاركته لأول مرة بقميص فريقه البافاري في البوندسليجا عقب إعارته من برشلونة هذا الصيف.

وشارك فيليب كوتينيو لأول مرة مع بايرن ميونيخ خلال الفوز على شالكه مساء السبت بنتيجة 3-0 بالدوري الألماني ، وذلك منذ وصوله من البارسا منذ أيام قليلة ، ودخل كبديل في الدقيقة 57 بدلًا من المخضرم توماس مولر.

وقال فيليب كوتينيو في تصريحاته لموقع النادي الرسمي: ‘‘أنا سعيد للغاية بأول مشاركة لي مع الفريق ، لقد تمكنا من تحقيق الفوز، لقد كانت أمسية رائعة‘‘.