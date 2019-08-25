رياضة | محمد النني مطلوب في العملاق الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد النني مطلوب في العملاق الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب محمد النني نجم فريق أرسنال من الرحيل عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية لعدم قناعة أوناي إيمري المدير الفني للجانرز بإمكانياته.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن محمد النني بات هدفًا لنادي بوردو الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي.

ويرغب بوردو في التقدم بعرض لضم اللاعب المصري على سبيل الإعارة، قبل نهاية الميركاتو الصيفي في الأسبوع المقبل.

كان أوناي إيمري قد قال عن نجم منتخب مصر: "النني يعرف وضعه جيدًا في النادي، وأتمنى له الأفضل، وأعتقد أن حل الانتقال إلى فريق آخر هو الأنسب له كي يواجه تحديًا جديدًا".