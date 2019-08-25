رياضة | عماد متعب يثأر ويقضي على حلم حسام البدري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عماد متعب يثأر ويقضي على حلم حسام البدري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضى عماد متعب مهاجم الأهلي السابق على حلم حسام البدري المدير الفني الأسبق للنادي في تدريب منتخب مصر.

وقلل عماد متعب من فرص حسام البدري في تدريب منتخب مصر التي وصلت إلى حد الاستبعاد من الترشيحات وذلك بعدما خرج متعب بتصريحات مثيرة على الهواء ضد المدرب اتهمه فيها أنه عدو النجوم ويرغب في مجاملة اللاعبين الصغار.

واتهم عماد البدري مدرب الأهلي الأسبق أنه السبب في انتهاء مشواره مع القلعة الحمراء لأنه يكره النجوم ولا يفي بوعوده لهم.