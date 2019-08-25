رياضة | مكتشف ساديو ماني يقترب من تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكتشف ساديو ماني يقترب من تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الألمانى روجر شميت من تدريب فريق الأهلي خلفًا لمارتن لاسارتي بعد تعثر المفاوضات مع الكرواتى زوران ماميتش للاختلاف على المقابل المادي.

وولد روجر شميت يوم 13 مارس 1967 في بلدة كيرسبه في ألمانيا الغربية ولعب في خط الوسط مع أندية كيرسبر ولودنشايد وبليتنبورج وبادربورن وفيرل وليبستاد وديلبروكر ودرب أندية ديلبروكر وبروبن مونستر وبادربورن وريد بول سالزبورج وبايرن ليفركوزن وجوان بكين الصيني

Advertisements

واكتشف شميت النجم ساديو ماني نجم فريق ليفربول الإنجليزي عندما كان المهاجم السنغالي يلعب في صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي.