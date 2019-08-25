رياضة | سيرجيو راموس ينفجر غضبا بسبب ضم "نيمار"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيرجيو راموس ينفجر غضبا بسبب ضم "نيمار" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سرجيو راموس مدافع ريال مدريد أن فريقه يجب أن يتعلم من التعادل أمام بلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وحول الشائعات التي أثيرت حول احتمالية نيمار نجم باريس سان جيرمان لريال مدريد قال راموس عقب مبارة بلد الوليد: "نيمار هو أحد أفضل اللاعبين وضمن أفضل 3 لاعبين في العالم، ولكن الحديث حول لاعبين ليسوا في قائمة الفريق أراه قلة احترام بعض الشيء لهذه القائمة ولهؤلاء اللاعبين الجدد الذين يملأهم الطموح.. نحن سعداء بهذه القائمة التي نمتلكها وسنرى ما سيحدث مستقبلاً".

وأضاف نيمار: "كيلور بالنسبة لي أحد أفضل الحراس في العالم، أعلم أن هذا الموقف سيكون معقداً بالنسبة لزيدان ولكننا نمتلك حارسين كبار وهذا أمر جيد، نافاس حارس كبير وصديق جيد وأرغب في أن يستمر معنا".