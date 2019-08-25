- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أدهم السلحدار يتحدث عن مكاسب الإسماعيلى بمعسكر أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف السلحدار:"ثانى المكاسب فى رأيى تتمثل برفع المعدلات البدنية للاعبين وهو ما ظهر جليا بلقاء انبى الودى والتى كانت احد الأسباب فى تحويل تأخرنا لانتصار بثلاثية".
الإسماعيلى
وفاز الدراويش مساء أمس على انبى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الودية التى جمعت الفريقين بختام المعسكر.
وتابع مدرب الإسماعيلي:"حرصنا على التدرج بالوديات من أجل الوصول لاعلى جاهزية فنية وبدنية” ، قائلا: "أتمنى من جماهير الدراويش الوقوف بجانب الفريق من أجل تحقيق أفضل النتائج".
كانت هذه تفاصيل خبر أدهم السلحدار يتحدث عن مكاسب الإسماعيلى بمعسكر أكتوبر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.