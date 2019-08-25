شكرا لقرائتكم أدهم السلحدار يتحدث عن مكاسب الإسماعيلى بمعسكر أكتوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الإسماعيلى، عن سعادته بالمكاسب التى تحققت من معسكر الفريق بمدينة 6 أكتوبر، قائلا: "المكسب الأول من هذا المعسكر يكمن فى جماعية الأداء بحيث لا يعتمد الفريق على لاعب واحد".

وأضاف السلحدار:"ثانى المكاسب فى رأيى تتمثل برفع المعدلات البدنية للاعبين وهو ما ظهر جليا بلقاء انبى الودى والتى كانت احد الأسباب فى تحويل تأخرنا لانتصار بثلاثية".

الإسماعيلى

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وفاز الدراويش مساء أمس على انبى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الودية التى جمعت الفريقين بختام المعسكر.

وتابع مدرب الإسماعيلي:"حرصنا على التدرج بالوديات من أجل الوصول لاعلى جاهزية فنية وبدنية” ، قائلا: "أتمنى من جماهير الدراويش الوقوف بجانب الفريق من أجل تحقيق أفضل النتائج".