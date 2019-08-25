شكرا لقرائتكم الأهلى يسابق الزمن للتعاقد مع مدرب وتسويق أزارو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو الأهلى التعاقد مع مهاجم أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد، فى الوقت الذي يملك النادي بالفعل أكثر من لاعب لاقى قبولاً لدى لجنة التخطيط ولكن تفعيل التعاقد مؤجل حتى هذه اللحظة .

أزارو

ورصدت إدارة الأهلى مبلغ مليون و500 الف دولار للتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر فى الموسم المقبل، بعد مناقشات لجنة التخطيط فى هذا الشأن والتي خرجت بنتيجة أن الفريق بحاجة لمهاجم مميز يستطيع ترجمة الفرص التي تلوح للفريق، ومن ثم تحقيق الانتصارات والبطولات فى الموسم المقبل، ويُرهن مسئولو الأهلى اتمام التعاقد مع المهاجم الجديد بتسويق واحد من اللاعبين الأجانب المتواجدين داخل قائمة الفريق، خاصة وأن النادي يتواجد به حالياً الحد الأقصى من اللاعبين الأجانب وعددهم 5 وهم وليد أزارو وجونيور أجاي وعلي معلول وجيرالدو واليو ديانج.

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ويسابق مسئولو الأهلى الزمن لتسويق المغربي وليد أزارو، لكى يتثنى للإدارة التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد، فى الوقت الذي أكد مسئولو الأهلى أن هناك عرض جيد من المنتظر وصوله للنادي خلال الساعات القادمة.

الاهلى