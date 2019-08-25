شكرا لقرائتكم اليوم "أورا" تسحب قرعة النسخة الأولى من كأس "ZED"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اليوم شركة أورا للتطوير العقارى مؤتمرا صحفيا لسحب قرعة النسخة الأولى من كأس "ZED"، والذى سيقام بدءا من اليوم ويستمر حتى 30 أغسطس، داخل مجمع "ZED" الرياضى والذى تم إفتتاحه مؤخرًا داخل حديقة "ZED"، وللمرة الأولى فى مصر ستقوم أورا بدعوة فرق الناشئين تحت الثالثة عشر لعدد من كبرى الأندية فى العالم للمشاركة فى منافسات كأس "ZED" لإمتاع الجماهير المصرية، والتى يتم تنظيمها بواسطة شركة "Z bling Effect".

وتضم قائمة الأندية المقرر مشاركتها فى البطولة كل من بارما و أودينينزى من إيطاليا وأولمبيك مارسيليا الفرنسى وفالنسيا وديبورتيفو ألافيس من أسبانيا وجينت البلجيكى بجانب أكاديمية باريس سان جيرمان فى مصر. كما ستقوم مجموعة من مكتشفى اللاعبين بمرافقة الفرق المشاركة فى الكأس بالإضافة إلى مجموعة خبراء من نادى باريس سان جيرمان وموناكو من فرنسا للإطلاع على مواهب اللاعبين والنظر فى امكانية احترافهم بالخارج. ويمكن للاعبين المصريين الشباب الحصول على فرصة للمشاركة فى البطولة عبر خوض الإختبارات الرسمية لأكاديمية باريس سان جيرمان والتى ستبدأ فى العشرين من يوليو فى القاهرة والساحل الشمالى فى كلا من القرية الدبلوماسية 3 وقرية هاسيندا.

ومن المقرر أن تقام مراسم سحب قرعة الكأس اليوم الأحد فى أحد فنادق الجيزة المطلة على الأهرامات حيث سيقيم جميع اللاعبين والأجهزة الفنية للفرق المشاركة فى الكأس، بينما تقام منافسات البطولة فى مجمع "ZED" الرياضى بحديقة " ZED " والتى من المقرر أن تفتتح أبوابها للجمهور فى أكتوبر القادم.

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سيقام كأس "ZED" على مدار 5 أيام داخل ملعب عشبى معتمد من الإتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) على أن تكون مدة كل مباراة 40 دقيقة مقسمة إلى شوطين مدة كلاً منهما 20 دقيقة، بإدارة مجموعة من الحكام المعتمدين. وسوف يتكون كل فريق من 8 لاعبين من بينهم حارس المرمى كما سيتاح 3 تبديلات لكل فريق خلال المباراة. كما سيتم الإلتزام خلال البطولة بكافة لوائح وأعراف كرة القدم، حيث ستبدأ منافساتها بدور المجموعات يليه الأدوار الفاصلة ثم مبارايات نص النهائى لتُختتم البطولة بالمباراة النهائية.

من جانبه، أعرب هيثم محمد الرئيس التنفيذى لشركة أورا للتطوير العقارى عن سعادته بإطلاق كأس "ZED" قائلاً "نحن سعداء بإستضافة مجموعة من كبار أندية كرة القدم فى العالم للمشاركة فى النسخة الأولى من كاس ZED . نحن فى أورا نبحث دائمًا عن دعم المجتمع الرياضى وخاصة الشباب، لذا لم نجد وسيلة أفضل من تنظيم بطولة للاعبى كرة القدم الشباب لإظهارمواهبهم الواعدة وإمكاناتهم غير المستغلة. نحن سعداء بإطلاق أولى فعالياتنا الرياضية فى مجع ZED الرياضى والذى تم تطويره على أحدث الوسائل والإمكانيات العالمية داخل حديقة " ZED" التى ستستضيف العديد من الأحداث الرياضية المثيرة قريبًا"

بعد المباراة النهائية، سيتم إقامة حفل ختامى لتكريم الفريق الفائز بكأس ZED الأولى. كما سيتم اصطحاب اللاعبين فى جولة سياحية بعد انتهاء البطولة تشمل زيارة أهرامات الجيزة والمتحف القومى للحضارة المصرية.

وتمتلك شركة أورا للتطوير العقارى سجلاً حافلاً من الخبرات فى إقامة مجتمعات متوازنة تجمع بين التفكير الإستثنائى والتصميم العصرى عبر مجموعة من الأسواق المختلفة مثل لندن وقبرص وجرينادا وباكستان ومصر. وتعد الشركة رائدة فى مجال تطوير المشاريع العمرانية المتكاملة ذات الجودة العالية وتتمتع بطابع الرفاهية واشعور الحقيقى بروح المجتمع، وتقدم مجموعة واسعة من تجارب أسلوب الحياة الممتعة.