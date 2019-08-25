شكرا لقرائتكم عماد متعب يتفاوض مع 4 أندية عالمية لإقامة مباراة اعتزاله... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل عماد متعب مهاجم منتخب مصر والأهلي الأسبق، فى التفاوض مع أربعة أندية عالمية لإقامة مهرجان إعتزاله مع إحداها خلال الفترة المقبلة.

ويحرص متعب على أن يُقام مهرجان إعتزاله أمام أحدى الأندية العالمية حتى يخرج المهرجان بشكل مُشرّف يتناسب مع تاريخه كواحداً من أفضل المهاجيمن في تاريخ الاهلي ومنتخب مصر.

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وكان من المقرر أن يُقام مهرجان إعتزال متعب قبل أمم أفريقيا الأخيرة بمصر لكن إرتباطات بعض الفرق حال دون ذلك ليتم تأحيل المهرجان للفترة المقبلة.

وقال متعب أن هناك 4 أندية يتم التفاوض مع مسئوليها فى الوقت الحالي لإختيار أحدها للمشاركة فى مهرجان إعتزاله وهي اندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وليفربول.

واوضح متعب ان مهرجان إعتزاله سيقام نهاية العام الجاري او الصيف القادم على اقصى تقدير ، مُشيراً إلى أنه يبحث مع الشركة التى تتولي مسئولية إقامة مهرجان الإعتزال الترتيب لهذا الحدث الذة يتمنى خروجه بشكل جيد.