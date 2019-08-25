تعرف على منافسات اليوم فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنافس البعثة المصرية المشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية التى تقام بالمغرب، اليوم الأحد، بعدد من المنافسات على مستوى مختلف الألعاب، وتنافس منتخبات الريشة الطائرة والسلة والملاكمة والشطرنج وكرة اليد والكاراتيه والرماية وتنس الطاولة والأثقال والثلاثى والتنس والكرة الطائرة.

الريشة الطائرة

ينافس منتخبا الرجال والسيدات فى نهائى البطولة

كرة السلة

يلعب منتخب رجال كرة السلة مع نيجيريا فى قبل نهائى المنافسات.

الملاكمة

محمد هيكل يلعب أمام لاعب نيجريا ويسرى رزق يلعب فى وزن 91كجم، ويوسف موسى مع لاعب الرأس الأخضر.

الشطرنج

تنافس البعثة المصرية فى منافسات الفرق مختلط فى دور التصفيات.

كرة اليد

يلعب منتخب رجال كرة اليد مع المغرب فى تصفيات البطولة.

الكاراتيه

ينافس لاعبو منتخب الكاراتيه فى تصفيات البطولة وهم احمد شوقى، تقى محمد، أسماء محمود، شهد صديق، رضوى رضوان، مالك سلامة، ياسمين عطية، جيانا لطفى ، فريال عد العزيز ، منة عقبل، وعلى اسماعيل، عبد الله عبد العزيز ، ويوسف بدوى، وطه محمود، ومجدى محمد، على الصاوى، ومحمد أحمد.

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الرماية

وعلى مستوى الرماية يلعب أحمد قمر، وأحمد زاهر، وماجى عاشور، وسوزان خير الله فى تصفيات الحفرة.

تنس الطاولة

ينافس منتخب تنس الطاولة فى زوجى المختلط فى دور النهائى.

التنس

يلعب زوجى الرجال والسيدات تصفيات التنس فى دورة الألعاب الأفريقية.

الثلاثى

يلعب منتخب الثلاثى منافسات الزوجى المختلط.

الكرة الطائرة

يلتقى منتخب مصر للكرة الطائرة مع نظيره الكامنيرون فى تصفيات البطولة.

رفع الأثقال

تلعب هبة أحمد نهائى وزن 49 كجم

يذكر أن مصر تتصدر ترتيب الدول المشاركة فى البطولة برصيد 75 ميدالية متنوعة، مقسمة إلى 25 ذهبية و31 فضية و19 برونزيه.