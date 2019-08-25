سوبر كورة.. "البلدى يكسب".. المدرب الوطنى أفضل من الأجنبى مع الأهلي والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثبتت مباريات الدور التمهيدى لبطولة دوري أبطال أفريقيا تفوق المدرب الوطنى على الأجنبى فى قيادة الأهلي والزمالك بلقاءات القطبين الأفريقية، وأكدت ذلك لغة الأرقام وتقييم أداء الفريقين تحت القيادة الفنية الأجنبية أو المحلية. فى مباراة الدور الذهاب لدور الـ64 الأفريقي قاد الأوروجوياني مارتن لاسارتي فريق الأهلي للفوز على اطلع برة بطل جنوب السودان بأربعة أهداف نظيفة، وبنفس الدور قاد طارق يحيى المدرب الوطني الزمالك لتحقيق الفوز على ديكاداها الصومالى بسباعية نظيفة. Advertisements وتغير الوضع فى لقاء الإياب بنفس الدور بعدما قررت إدارة الأهلي إقالة مارتن لاسارتي وتكليف المدرب الوطنى محمد يوسف بالقيادة الفنية فى لقاء اطلع برة، فيما استقدم الزمالك الصربى ميتشو ليتولى القيادة الفنية ويبدأ المهمة بلقاء الإياب ضد ديكاداها بدلا من طارق يحيى. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة .. اضغط هنا

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