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قصة صور.. صلاح محسن "انتفاضة محارب" فى الهجوم الأحمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتفض كالمحاربين ليزيل عن مهارته غبار دكة البدلاء التي عانى طويلاً من الجلوس عليها منتظراً فرصة المشاركة لإثبات جدارته بارتداء القميص الأحمر، صلاح محسن صفقة العيار الثقيل التي أثارت جدلاً واسعاً مع انتقاله من نادي إنبي إلى النادي الأهلي بقيمة مادية كانت الأعلى في الميركاتو الشتوي موسم 2018، والتي بلغت 37 مليون جنية.

تألق اللاعب الشاب بين صفوف الفريق البترولي جعل إدارة الأهلي على استعداد لدفع ذلك المبلغ من أجل الحصول على خدمات المهاجم الأبرز في الايجيبشن ليج، إلا أن مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للأهلي كان له رأي آخر حيث استبعد صلاح من الحسابات الفنية باستمرار.

وخلال مباراة الأهلي واطلع برة في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، رد صلاح محسن بقوة على لاسارتي والمشككين وسجل هدفين ليساهم في فوز الأحمر بنتيجة 9/0، ويثبت أقدامه في التشكيل الأساسي للأحمر فاتحاً الباب على مصرعيه أمام وليد أزارو للرحيل.

الخليج 365 يسلط الضوء على نجم هجوم الأهلي المرتقب في الصور التالية:

صلاح محسن 2
صلاح محسن 

 

صلاح محسن 3
صلاح محسن 

 

صلاح محسن اثناء الاحماء
صلاح محسن اثناء الاحماء

 

صلاح محسن بقميص الاهلى
صلاح محسن بقميص الاهلى

 

صلاح محسن في الاهلي
صلاح محسن في الاهلي

 

صلاح محسن في المطار
صلاح محسن في المطار

 

صلاح محسن في مباراة اطلع برة
صلاح محسن في مباراة اطلع برة

 

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صلاح محسن في مران الاهلي
صلاح محسن في مران الاهلي

 

صلاح محسن مع المنتخب
صلاح محسن مع المنتخب

 

صلاح محسن مع انبي
صلاح محسن مع انبي

 

صلاح محسن مهاجم الاهلي
صلاح محسن مهاجم الاهلي

 

صلاح محسن مهاجم الفريق الاحمر
صلاح محسن مهاجم الفريق الاحمر

 

صلاح محسن واحمد فتحي
صلاح محسن واحمد فتحي

 

صلاح محسن
صلاح محسن

 

صلاح مع المنتخب 2
صلاح مع المنتخب 

 

صلاح مع المنتخب
صلاح مع المنتخب

 

صلاح وقفشة
صلاح وقفشة

 

مهاجم الاهلي
مهاجم الاهلي

 

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