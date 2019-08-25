شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلى يتحدث عن مكاسب معسكر أكتوبر ويوجه رسالة للجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أدهم السلحدار، المدرب العام لفريق الإسماعيلى، سعادته بالمكاسب التى تحققت من معسكر الفريق بمدينة 6 أكتوبر، قائلا، ”المكسب الأول من هذا المعسكر يكمن فى جماعية الأداء، بحيث لا يعتمد الفريق على لاعب واحد”.

وأضاف مدرب الدراويش، ”ثانى المكاسب فى رأيى تتمثل برفع المعدلات البدنية للاعبين وهو ما ظهر جليا بلقاء إنبى الودى والتى كانت أحد الأسباب فى تحويل تأخرنا لانتصار بثلاثية”.

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وفاز الدراويش مساء أمس على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الودية التى جمعت الفريقين بختام المعسكر.

وتابع السلحدار، ”حرصنا على التدرج بالوديات من أجل الوصول لأعلى جاهزية فنية وبدنية”، ووجه رسالة للجماهير قائلا، ”أتمنى منهم الوقوف بجانب الفريق لتحقيق أفضل النتائج”.