اختبار لفالفيردي.. كيف يفوز برشلونة بدون ميسي وسواريز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

في اختبار حقيقي للمدرب إرنستو فالفيردي، سيبحث برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني عن تحقيق أول انتصار له بالمسابقة حين يستضيف فريق ريال بيتيس مساء اليوم الأحد على ملعب "كامب نو" بالجولة الثانية من الليجا.

وكان البارسا تعرض لهزيمة قاتلة بهدف نظيف أمام أتلتيك بيلباو في المباراة الافتتاحية للموسم الحالي (2019-2020)، وسيتعين عليه استعادة توازنه الليلة في ظل استمرار غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق.

وغاب ميسي عن فترة إعداد ما قبل الموسم وأول مباراة بسبب إصابة في ربلة الساق "السمانة"، قبل أن يعود للتدريبات بشكل طبيعي يوم الأربعاء، لكنه غاب عن مران السبت لشعوره ببعض الآلام وتم استبعاده من قائمة الفريق.

وتأتي إصابة ميسي في وقت حرج لبرشلونة، بسبب الإصابات المؤثرة التي ضربت صفوف الفريق مؤخرا، وأبرزها المهاجمين الآخرين لويس سواريز لإصابته في "سمانة الساق اليمنى" وعثمان ديمبلي الذي سيغيب لخمسة أسابيع.

وتمت إعارة البرازيلي فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني رسميا هذا الصيف، كما انتقل مواطنه مالكوم إلى زينيت الروسي، ليبقى الوافد الفرنسي الجديد أنطوان جريزمان هو الوحيد المتاح حاليًا في الخط الهجومي للبلوجرانا.

ويأمل فالفيردي أن يكون لجريزمان دور أكبر في مباراة الليلة عما ظهر به في مباراة أتلتيك بلباو: "إذا كان قريبا من منطقة الجزاء بإمكانه إنهاء الهجمة، يتحرك بشكل جيد، ولكن يجب أن تهيمن على المباراة لتجعل هذا يحدث".

وأضاف المدرب الإسباني الذي قرر الاعتماد على جريزمان كمهاجم صريح، مع العلم أن هذا لم يكن مركزه المفضل حين كان لاعبا في أتلتيكو مدريد: "نتوقع الكثير من كل اللاعبين وعليه أن يتحسن في المباراة أكثر من ذلك".

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وفي ظل عدم استدعاء المهاجم الشاب أبيل رويز، من المحتمل أن يعاون جريزمان في الخط الهجومي لبرشلونة كل من رافينيا بعد تعافيه من آلام المعدة، وكارليس بيريز الذي تألق في ودية فيسيل كوبي الياباني بتسجيل هدفي الفوز.

واضطر فالفيردي للاستعانة بمدرسة "لاماسيا" لتعويض الغيابات في خط هجوم برشلونة باستدعاء أنسو فاتي (المولود عام 2002) القادم من غينيا بيساو للفريق الأول، ومن المتوقع أن يبقى "جوهرة" البارسا على مقاعد البدلاء.

لن يشهد الخط الدفاعي للفريق أي تغييرات، لكن في وسط الملعب قد يعود الثنائي سيرجيو بوسكتس وإيفان راكيتيتش إلى التشكيل الأساسي بعد غيابهما عن مواجهة أتلتيك بيلباو، مع استمرار النجم الهولندي فرانكي دي يونج.

ويسعى برشلونة لاستغلال تعثر ريال مدريد على ملعبه أمام بلد الوليد في اللقاء الذي انتهى (1-1) ومواصلة انتصاراته في أول مباراة بالدوري على "كامب نو" للموسم التاسع على التوالي، لكن مواجهة ريال بيتيس لن تكون سهلة.

ومن المتوقع أن يبدأ برشلونة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمو لينجليه، خوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكتس، إيفان راكيتيتش، فرانكي دي يونج.

الهجوم: رافينيا، كارليس بيريز، أنطوان جريزمان.