أدهم السلحدار يكشف مكاسب وديات الإسماعيلي ويوجه رسالة للجماهير

أعرب أدهم السلحدار، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى، عن سعادته بالمكاسب التى تحققت من معسكر الفريق بمدينة 6 أكتوبر الذي انتهى مساء أمس السبت.
قال السلحدار إن المكسب الأول من المعسكر يكون فى جماعية الأداء، حيث لا يعتمدالفريق على لاعب واحد.
أضاف، أن ثانى المكاسب فى رأيه تتمثل في رفع المعدلات البدنية للاعبين، وهو ما ظهر في لقاء إنبى الودى، التى كانت أحد الأسباب فى تحويل تأخرهم لانتصار
وواصل مدرب الدراويش، أنهم حرصوا على التدريج بالوديات من أجل الوصول لأعلى جاهزية فنية وبدنية للاعبين.
اختتم السلحدار موجهًا رسالة للجماهير: قائلًا إنه يتمنى منهم الوقوف بجانب الفريق من أجل تحقيق أفضل النتائج.
كان الدراويش حقق الفوز مساء أمس على إنبى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الودية التى جمعت الفريقين بختام المعسكر.
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