مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الأفريقية برصيد 75 ميدالية

حافظت بعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الأفريقية المقامة بمدينة الرباط في المغرب على صدارة البطولة برصيد 75 ميدالية، بينها 25 ميدالية ذهبية، و31 ميدالية فضية، و19 ميدالية برونزية.



جاءت جنوب أفريقيا في المركز الثاني برصيد 48 ميدالية، بينها 21 ذهبية، و15 فضية، و12 برونزية، وقفزت المغرب للمركز الثالث برصيد 39 ميدالية، بواقع 13 ذهبية، و11 فضية، و15 برونزية، وهبطت الجزائر للمركز الرابع برصيد 42 ميدالية، بينها 12 ذهبية، و11 فضية، و19 برونزية.



حقق ميداليات الذهبية لمصر كل من: رمضان درويش وعلي حازم ومحمد عبدالرحمن وعلي حازم في الجودو، وأحمد أكرم ذهبيتين، وهانيا مورو أربع ذهبيات، ونور الجندي ومروان القماش وعلي خلف

الله ومحمد سامي وفريدة عثمان ذهبيتان، وعبدالرحمن العربي، وذهبية 200 متر متنوع في السباحة، وذهبية الكرة الطائرة الشاطئية سيدات، الذي مثل المنتخب فيه كل من فريدة العسقلاني ودعاء الغباشي، وهدايا ملاك وميسون طلبة في التايكوندو، وذهبية الزوجي المختلط 1000 متر للتجديف، وذهبية تنس الطاولة رجال، وذهبية تنس الطاولة سيدات، وبسملة السلاموني في الثلاثي "الترايثلون".بينما أحرز الميداليات الفضية كل من، جنتان العسكري في البلياردو، وعبدالخالق البنا ميداليتن، ودارين حجازي ميداليتن، وأحمد خالد عبدالخالق في التجديف، وفريدة عثمان فضيتين، ويوسف القماش ثلاث ميداليات، ومروان القماش وعلي خلف الله ميداليتين، ومحمد سامي وياسين الشماع في السباحة، وفضية فرق التتابع سباحة 100 متر حرة رجال، وفضية 100 متر حرة سيدات، وفضية 200 متر حرة سيدات، 100 متر حرة تتابع مختلط، و400 متر حرة رجال وسيدات، وفضية رجال 100 متر متنوع، وفضية 100 متر تتابع متنوع سيدات وعبدالرحمن درويش وصلاح الدين خيري ونور عبدالسلام ومعاذ عزت وسيف عيسى وعبدالرحمن وائل ورضوى ندا وروان رفاعي في التايكوندو، وفضية الفرق للفروسية، وعبدالرحمن هريدي فضية بلياردو.أحرز الميداليات البرونزية كل من: محمد عبدالموجود وعبدالله عثمان وكاريمان كامل ولمياء محمد حسن في الجودو، ومريم عبداللطيف ميداليتان، ومحمد قوطة في التجديف، ومحمد حسن وياسين الشماع ميداليتان، وأحمد سالم ميداليتان، ومروان القماش برونزيتان، وسارة سليمان وروان الدماطي وأحمد أكرم في السباحة، وبرونزية الفرق رجال في البلياردو، ومنة الله عبدالله في التايكوندو.