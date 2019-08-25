الزمالك يستأنف مرانه استعدادًا لمباراة مصر المقاصة من دون راحة

يستأنف فريق الزمالك تدريباته، اليوم، في الثامنة مساءً، من دون راحة، استعدادًا للقاء مصر المقاصة، المقرر لهالأربعاء المقبل، على ملعب الجيش ببرج العرب، في ربع نهائى كأس مصر.
كان فريق الأبيض حقق فوزًا كبيرًا على حساب ديكاداها الصومالي بستة أهداف نظيفة، أمس السبت، بإياب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.
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