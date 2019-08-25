شكرا لقرائتكم خبر عن من هو لؤي دعبس الذي هاجم رئيس الزمالك المصري ؟ والان مع التفاصيل

نشبت مرحلة جديدة من الخلافات بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، ولؤي دعبس بطل المصارعة وعضو مجلس إدارة الزمالك السابق، لم تقتصر على حد تبادل الاتهامات من خلال الفيديوهات.

وكانت البداية عندما هاجم مرتضى منصور، دعبس خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده مؤخرا، لتقديم المدرب الصربي الجديد ميتشو، قائلا: “لو شفتك عند النادي هعلقك من رجلك وهحلقلك شعرك”.

بعد ذلك ذهب دعبس إلى الزمالك، ونشر فيديو من أمام النادي، قائلا: “أنا جيت النادي لوحدي وفي خلال 24 ساعة بس، علشان مرتضى يعلقني من رجلي ويحلقلي شعري.. ولقيته خايف مني وقافل بوابة النادي ومانع الأعضاء من الدخول”.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، حيث واصل الملاكم السابق، هجومه على منصور، ونشر فيديو جديد، على حسابه بالفيس بوك قال فيه: "ابعد عني علشان أنت عارف كويس مين الخدام، أمك كانت بتبيع محشي وبتخدم في البيوت".

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ورصد موقع صدى البلد، كل ما تود معرفته عن لؤي دعبس طوال مسيرته في المجال الرياضي.

- بدأ البطل الدولي لؤي دعبس حياته الرياضية ملاكما بنادي الترسانة عام 1985، وانضم بعدها لنادي الزمالك عام 1997، ثم إلى المنتخب المصري للملاكمة عام 1990، وفاز ببطولة مصر الدولية عام 1993، وفاز أيضًا ببطولة العرب بسوريا عام 1995.

- لؤي دعبس توج ببطولة الجمهورية، ولاعب مصر الدولي لملاكمة المحترفين، رئيس اتحاد شمال أفريقيا لملاكمة المحترفين، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للملاكمة، ومدير شئون الجمعية المصرية للملاكمة والكيك بوكسينغ.

- تولي لؤي دعبس منصب رئيس جهاز الملاكمة بنادي الزمالك، وفاز معهم بجميع البطولات المحلية والعربية التي شارك خلالها، وأعلن دعبس اعتزاله لعب الملاكمة عام 2000.

- وأقام لؤي دعبس عدداً من المنافسات أبرزها بطولة أفريقيا، فاز بها البطل المصرى أحمد مصطفى، على حساب لاعب أمريكي من أصل تنزانى يدعى رشيد.