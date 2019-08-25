الأهلي المصري يبحث عن مدرب جديد 

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الأحد 25 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
قالت وسائل إعلام مصرية، أن ملف مدرب الاهلى الجديد لازال يسيطر على الأحداث داخل النادي الأهلي، بعد إتخاذ إدارة النادي قراراً بإقالة الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق، على خلفية الخسارة من بيراميدز وتوديع بطولة كأس مصر.
وبحسب صحيفة اليوم السابع، فإن لجنة التخطيط التى يرأسها طه إسماعيل، وتضم فى عضويتها الثنائي زكريا ناصف وخالد بيبو، تسعى فى الساعات الجارية لحسم التعاقد مع المدرب الجديد، خصوصا أنها قلصت السير الذاتية التى تلقتها إلى 6 فقط، بعدما عرض عليها فى البداية أكثر من 30 سيرة ذاتية خاصة بمدربين سبق لهم التدريب فى قارة أفريقيا أو الوطن العربى، أو لم يكن لهم تجارب فى القارة السمراء.
وأكد مسئولو الأهلى أن الثنائي الأسباني كيكي فلوريس والألماني روجر شميت ابتعدا عن الصورة، بعد نشوف خلاف فى المفاوضات، فى الوقت الذي لازال هناك عدد من المدربين فى الصورة، ومنهم الكرواتي زوران ماميتش والبرتغالى دوراتي والإيطالي ماسيمو كاريرا بخلاف بعض الأسماء الأخرى التي تتكتم الإدارة الحمراء على أسمائهم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.