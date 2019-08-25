شكرا لقرائتكم لجنة الجبلاية تدرس 5 ملفات شائكة أهمها الإشراف على المنتخبات الوطنية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة إعادة الإشراف فيما بينهم على اللجان والمنتخبات سواء المنتخب الأول أوالأوليمبي والناشئين وتوزيع الملفات وعلى رأسها تعديل اللوائح الخاصة بالنظام الأساسي استعداداً للإنتخابات المقبلة.

إلى جانب النظر فى مسابقات القسم الثانى والثالث حتى يتم إنجاز الملفات فى فترة قصيرة، خاصة أن هناك ملفات يجب الإنتهاء منها خلال أيام قليلة وعلى رأسها دوريات المظاليم والترتيب لمعسكر المنتخب الأول فى الأشهر المقبلة والذى يستعد الفراعنة من خلاله لتصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.