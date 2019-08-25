شكرا لقرائتكم اليوم..إنبى يعلن تفاصيل استعارة محمد شريف جناح الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُعلن مسئولو إنبى، بشكل رسمى اليوم الأحد، عن إتمام صفقة استعارة محمد شريف جناح الأهلى، لمدة موسم واحد، وذلك مقابل مليون جنيه و500 ألف جنيه بداية من فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، وذلك لدعم الخط الأمامى فى الموسم الجديد، بعد الحصول على توقيع اللاعب وإتمام الاتفاق الرسمى مع النادى الأهلى حول ضمه دون وجود بنداً بنية البيع حيث اكتفى النادى البترولى باستعارة اللاعب فقط لمدة موسم واحد.

من جانبه أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادى البترولى إن محمد شريف إضافة جيدة للفريق مع اللاعبين المتواجدين بالخط الأمامى وإن ضمه جاء بناءً على رؤية على ماهر المدير الفنى لإنبى لمزيد من الدعم للخط الأمامى وسيتم اليوم الإعلان عن صفقة ضمه بعد إتمام الإجراءات الخاصة بالتحاقه بالنادى البترولى وقيده فى قائمة الفريق على أن يتواجد اليوم لأول مرة فى تدريبات الفريق البترولى بشكل رسمى.