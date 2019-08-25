شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة تدرس إعادة الإشراف على اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اللجنة الخماسية إعادة الإشراف فيما بينهم على اللجان و المنتخبات سواء المنتخب الأول أو الأوليمبي و الناشئين وتوزيع الملفات وعلى رأسها تعديل اللوائح الخاصة بالنظام الأساسي استعداداً للإنتخابات المقبلة إلى جانب النظر فى مسابقات القسم الثانى و الثالث حتى يتم إنجاز الملفات فى فترة قصيرة خاصة أن هناك ملفات يجب الإنتهاء منها خلال أيام قليلة وعلى رأسها دوريات المظاليم و الترتيب لمعسكر المنتخب الأول فى الأشهر المقبلة والذى يستعد الفراعنة من خلاله لتصفيات أمم افريقيا 2021 بالكاميرون و التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيساً، وجمال محمد على نائباً للرئيس وعضوية سحر عبد الحق، ومحمد فضل وأحمد عبد الله وتم تكليفهم بـ5 مهام هى إدارة الشئون اليومية لاتحاد الكرة وثانيا مراجعة لائحة النظام الأساسى للاتحاد بما يتوافق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ومراجعة لائحة النظام الأساسى والشروط الواجب توافرها فى الأعضاء المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة فى الفترة المقبلة.