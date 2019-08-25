شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة بيراميدز وأيتوال دو في إياب الدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في تحدي جديد، عندما يلتقي بفريق إيتوال دو دو بطل الكونغو في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد المهندس ممدوح عيد على أن الفريق وكل أعضاء البعثة لديهم ثقة وإصرار على العودة للقاهرة بنتيجة ايجابية وحسم التأهل لدور الـ32 الأول من البطولة، ومواصلة المشوار بكل قوة والوصول لأبعد نقطة ممكنة في الكونفدرالية.

وأبدى أفراد البعثة ارتياحهم الشديد بعدما راعت إدارة بيراميدز توفير كل سبل الراحة للجميع، وحجزت طائرة خاصة للبعثة للسفر من خلالها بدلا من الطيران العادي وهو ما وفر الوقت والجهد، وجعل الفريق لا يشعر بإجهاد السفر الطويل.

موعد المباراة

تنطلق مباراة بيراميدز وايتوال دو في تمام الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد في مدينة برازفيل عاصمة الكونغو.

نتيجة مباراة الذهاب في القاهرة

وكان فريق بيراميدز قد فاز على بطل الكونغو في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة برباعية مقابل هدف، وأشاد ممدوح عيد، المدير التنفيذى لنادي بيراميدز ورئيس بعثة الفريق فى الكونغو برازافيل، بروح لاعبى الفريق العالية وإصرارهم على تحقيق نتيجة الفوز على إيتوال دى كونغو.

قائمة بيراميدز

وضم الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز قائمة شملت 20 لاعبا للسفر إلى الكونغو، حيث ضمت القائمة، أحمد الشناوي والمهدي سليمان وأحمد دعدور، عمر جابر ورجب بكار ومحمد حمدي وطارق طه وأحمد أيمن منصور وعلي جبر وعبد الله بكري، نبيل دونجا وإيريك تراوري وأحمد توفيق وعبد الله السعيد وإبراهيم حسن وإسلام عيسى وإبراهيم عادل، جون أنطوي ومحمود حمادة ودودو الجباس.

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التشكيل المتوقع

من المتوقع أن يبدأ بيراميدز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن منصور ، محمد حمدي "عبد الله بكري".

الوسط: نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراروي - "عبد الله السعيد".

الهجوم: عبده لومالا، إبراهيم حسن، أحمد علي "اسلام عيسي".

المباراة الأخيرة لبيراميدز قبل موقعة الكونفدرالية

كانت مباراة الأهلي وبيراميدز في دور الـ 16 بكأس مصر والتي فاز بها بيراميدز بهدف نظيف ليقصي الفريق الأحمر من البطولة للعام الثاني على التوالي، هي المباراة الأخيرة قبل موقعة اليوم ويعيش فريق بيراميدز في حالة معنويات مرتفعة بعد الفوز الرابع على التوالي على بطل الدوري العام.