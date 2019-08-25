شكرا لقرائتكم خبر عن المقابل المادى يحسم انتقال «حفنى» للإسماعيلى أو المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على عقد جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة مع أيمن حفنى، صانع ألعاب الفريق، لحسم مصير رحيله بعد تلقيه أكثر من عرض الفترة الأخيرة، فى مقدمتها من المقاصة والإسماعيلى.

وطالب حفنى مجلس الإدارة بالموافقة على رحيله بعدما تأكد من صعوبة حصوله على فرصة فى ظل تدعيم الفريق بصفقات سوبر فى نفس مركزه، ويتوقف رحيل حفنى من عدمه على تحديد المقابل المادى المعروض من الأندية الراغبة فى ضمه.

وحصل أيمن حفنى على راحة لليوم الثالث على التوالى من التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بإذن من الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو المدير الفنى.

من جهة ثانية، قرر مرتضى منصور تأجيل ملف تعديل عقود بعض اللاعبين لما بعد انتهاء الفريق الكروى الأول من مباريات كأس مصر، بناء على التقرير الذى سيرفعه أمير مرتضى، المشرف العام على قطاع الكرة، بشأن اللاعبين المنتظر التجديد لهم أو تعديل عقودهم ماليا.

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وفضل مجلس الإدارة تأجيل ملف تعديل العقود لحين انتهاء مباريات الكأس للحفاظ على حالة الهدوء والاستقرار الفنى للأبيض فى بطولتى الكأس ودورى أبطال إفريقيا، وقال مرتضى منصور: «تعديل عقود أى لاعب سيتم فى ضوء عطائه للقلعة البيضاء»، مؤكدا أن طارق حامد ستجمعه به جلسة خلال الأيام القليلة المقبلة للاتفاق على كافة الأمور.

وتابع: «العدالة بين اللاعبين، وتحديدا بين القدامى والجدد، هى أساس العمل داخل فريق الكرة، وهى الشعار الذى رفعته منذ تولى المهمة، والذى انعكس إيجابيا على مسيرة الفريق بداية من التتويج بالدورى فى موسم 2014 ومرورا بألقاب الكأس والسوبر والسوبر المصرى السعودى والكونفيدرالية الإفريقية»، مؤكدا أنه قضى على الظلم والتفاوت الكبير بين اللاعبين للحفاظ على الروح الرائعة وحالة الحب بين اللاعبين.

كان مرتضى منصور قد وعد قبل ذلك بتعديل عقود الثلاثى طارق حامد ومحمود علاء وعبدالله جمعة بعد تمسكهم بالبقاء ورفضهم الرحيل عن الفريق، ويواصل طارق حامد لاعب وسط الفريق خوض البرنامج الذى وضعه له الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو، وذلك بأداء تدريبات فى صالة الجيمانزيوم حيث لم يخض حامد التدريبات الجماعية أمس الأول.

من جهة أخرى، تسبب حجز فندق الإقامة ببرج العرب فى إلغاء المعسكر الطويل الذى كان ينتظر أن يستمر فيه الفريق بعد مواجهة ديكاداها أمس، بسبب عدم وجود حجز بالفندق ما اضطر الجهاز الفنى بقيادة الصربى «ميتشو» المدير الفنى للفريق لإلغاء المعسكر والعودة إلى القاهرة لاستئناف التدريبات استعدادا لمواجهة مصر المقاصة فى الكأس، على أن يعود الفريق إلى الإسكندرية قبل المباراة بـ24 ساعة.

وأعلن ميتشو حالة الطوارئ داخل النادى استعدادا لهذه المباراة المصيرية، وطلب من الجهاز المعاون إعداد تقرير فنى مفصل عن المقاصة لدراسته جيدا قبل المباراة، مؤكدا أن مثل هذه المباريات تحتاج إعدادا وتجهيزا خاصا بما يتماشى مع حجم وأهمية اللقاء لاسيما فى ظل أنها المباراة الرسمية الأولى للمقاصة بعد عملية الإحلال والتجديد بصفوفه بعد ضم الصفقات الجديدة.