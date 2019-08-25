شكرا لقرائتكم خبر عن «الأثقال» تبدأ المنافسات فى الألعاب الإفريقية.. ومصر تحافظ على الصدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسود حالة من التفاؤل بعثة مصر المشاركة فى دورة الألعاب الإفريقية مع انطلاق منافسات رفع الأثقال، حيث تتعلق الآمال على الأوناش المصرية بمضاعفة عدد الميداليات الذهبية التى حصدتها مصر فى أول خمسة أيام فى مشاركتها فى فعاليات الدورة، خاصة أن مصر مرشحة لاكتساح كافة منافسات الأثقال يأتى ذلك فى الوقت الذى احتفلت فيه البعثة المصرية بتأهل منتخبات تنس الطاولة والرماية والخماسى الحديث والسباحة لأوليمبياد طوكيو 2020 على مدار الأيام الماضية.

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ووصل رصيد مصر من الميداليات فى أول أربعة أيام إلى 66 ميدالية، بينها 21 ميدالية ذهبية و27 ميدالية فضية و18 ميدالية برونزية.

وجاءت جنوب إفريقيا فى المركز الثانى برصيد 37 ميدالية متنوعة، والجزائر فى المركز الثالث برصيد 36 ميدالية متنوعة.

من جانبه، أكد أشرف صبحى، وزير الرياضة، أن تأهل الأبطال للأوليمبياد هو إنجاز كبير يضاف للمنظومة الرياضية المصرية، موضحا أنه يتابع مشاركات الأبطال المصريين المشاركين خلال الفترة الحالية فى مختلف البطولات العالمية والقارية، خاصة المؤهلة منها لأوليمبياد طوكيو 2020. وأشار إلى أن النتائج والميداليات التى يحرزها اللاعبون المصريون فى مختلف البطولات حاليا تعد مؤشرا إيجابيا على قدرة البعثة المصرية التى ستشارك فى الدورة الأوليمبية طوكيو 2020 على تحقيق نتائج مشرفة لمصر.