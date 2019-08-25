شكرا لقرائتكم خبر عن «السيتى» يواجه بورنموث لتصحيح الأوضاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف اليوم، الأحد، منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدورى الإنجليزى الممتاز، بثلاثة لقاءات قوية، حيث يحل مانشستر سيتى ضيفا ثقيلا على بورنموث، على ملعب «فيتنس فيرست» معقل فريق بورنموث، وذلك عند الثالثة عصرا، فيما يستضيف وولفرهامبتون نظيره بيرنلى، على ملعب «مولينيو» معقل نادى وولفرهامبتون، وذلك عند الخامسة مساء، ويختتم ثانى أيام الجولة الثالثة، بمباراة توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد، على ملعب استاد توتنهام هوتسبير، وذلك عند الخامسة والنصف مساء.

يدخل مانشستر سيتى المباراة فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط، حيث حقق فوزا كبيرا على وست هام يونايتد 5-0، وتعادل على ملعبه 2-2 مع توتنهام الأسبوع الماضى، بينما يدخل بورنموث المباراة فى المركز السابع برصيد 4 نقاط أيضا، من تعادل مع شيفيلد يونايتد بنتيجة 1-1، وفوز على أستون فيلا 2-1، فى الجولة الماضية.

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من جانبه، أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتى، أن جواو كانسيلو، أصبح جاهزا وقد يشارك أمام بورنموث، ويسعى الظهير الأيمن البرتغالى، الذى وقع للفريق مقابل 60 مليون جنيه إسترلينى (73.4 مليون دولار) قادما من يوفنتوس الإيطالى، إلى حجز مكان له فى التشكيلة الأساسية، وأضاف جوارديولا فى حديثه مع الصحفيين: «يمكن لكانسيلو المشاركة، وهو جاهز، هو يرى ما نريده فى التدريبات والتحليل، إنه يهتم بذلك، وهو محترف جيد ويتمتع بصفات ممتازة».

فيما يدخل توتنهام مباراته أمام نيوكاسل، فى المركز السادس برصيد 4 نقاط، بعد الفوز فى المباراة الأولى على أستون فيلا 3-1، والتعادل فى المباراة الثانية أمام مانشستر سيتى بنتيجة 2-2، بينما يدخل نيوكاسل المباراة فى المركز الثامن عشر بدون نقاط، بعد خسارته فى مباراتين، من أرسنال بنتيجة 0-1، ونوريتش سيتى 1-3.

من جانبه، قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام، إنه من الأفضل ترك التجارب للعلماء ردا على سؤال حول إمكانية إجراء تعديلات على تشكيلته عند مواجهة نيوكاسل يونايتد، وقال بوكيتينو: «تجارب؟ أنا لست عالما أو كيميائيا، نحن مدربون ونقوم بعملنا ولا نجرى تجارب بل ندرب أشخاصا يملكون القدرة على لعب كرة القدم وهذا ما فى الأمر، لا تقارنونا مع الأطباء أو الأشخاص الذين يدرسون كثيرا فى الجامعات.. أحترم هؤلاء جدا.. التجارب تساعد فى الحياة لكننى مجرد مدرب لكرة القدم».

فيما قال ستيف بروس مدرب نيوكاسل يونايتد، إن فريقه ليس فى أزمة حقيقية بعد بدايته المتواضعة فى الدورى الإنجليزى، لكنه يرى أن أفضل طريقة لتجاوز هذه «الأزمة الصغيرة» هى الفوز بالمباريات.