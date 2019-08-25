شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسعى لتصحيح المسار أمام ريال بيتيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بحثًا عن تصحيح المسار والعودة للطريق الصحيح، يدخل برشلونة اختبارا صعبا أمام ريال بيتيس، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدورى الإسبانى، والتى من المقرر أن تقام على ملعب كامب نو، معقل فريق برشلونة، وذلك عند التاسعة مساء اليوم «الأحد».

يدخل فريق برشلونة المباراة، فى المركز السادس عشر، بدون رصيد من النقاط، بعد خسارته فى الجولة الأولى أمام أتلتيك بيلباو بهدف نظيف، كما يدخل «لوس فيرديبلانكوس» المباراة بدون رصيد نقاط أيضا، بعد خسارته من بلد الوليد بنتيجة 1-2.

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من جانبه، شدد جونيور فيربو، الظهير الأيسر لبرشلونة، على صعوبة مواجهة فريقه السابق ريال بيتيس، وقال فيربو: «أتطلع حقًا لهذه المباراة، حيث ستكون الأولى لى فى كامب نو وضد فريقى القديم، ماذا يمكننى أن أتمنى أكثر من ذلك؟، الشىء الوحيد هو تقديم مباراة جيدة، وأن نحقق الانتصار».

وأضاف: «فى هذا العام ريال بيتيس فريق أكثر مباشرة على المرمى، يتعاملون بالكرة بشكل جيد، وأصبح ذلك علامة مميزة لهم، وهم فريق خطير للغاية، إذا لم نلعب بشكل جيد سيجعلون الأمور صعبة علينا بكل تأكيد».

وتابع: «نصيحتى لزملائى؟ ريال بيتيس فريق ذو مستوى جيد للغاية، والآن لديهم تدعيمات أكثر، والتعاقد مع نبيل فقير كان قفزة نوعية للفريق لأنه لاعب مميز جدا، وبيتيس حافظ على قوامه».

وبسؤاله عن مواجهة الموسم السابق، أجاب فيربو: «لقد أصبحت من الماضى، كانت رائعة جدًا بالنسبة لى، لأننى قمت بعمل جيد إلى جانب الفريق»، وواصل: «كان بيتيس لم ينتصر على برشلونة فى كامب نو منذ وقت طويل، لكن الآن تغيرت الأمور، وعلىّ أن أدافع عن ألوان، بعد أن غاب عن اللقاء الافتتاحى ضد أتلتيك بيلباو.