شكرا لقرائتكم طلائع الجيش فى بروفة ودية أمام المنيا.. اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق طلائع الجيش فى السابعة مساء اليوم الأحد مباراة ودية مع نظيره المنيا على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى إطار الاستعداد لمنافسات الموسم الجديد

ومن المقرر أن يستكمل الطلائع ودياته بمواجهة الفيوم فى 28 أغسطس الجارى ثم أسوان فى 3 سبتمبر المقبل وأخيراً دبا الحصن الاماراتى فى 7 سبتمبر المقبل

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وأقام طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ثم واجه خورفكان شارقة الاماراتى ودياً وفاز عليه بثلاثية دون رد ، ثم دخل معسكر مغلق بالاسكندرية لمدة أسبوع خاض خلاله ثلاثة مباريات ودية مع الانصار السعودى فاز بها بثلاثية دون رد والاتحاد السكندرى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً ظفار العمانى وخسر بهدف دون رد

وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.