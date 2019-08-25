شكرا لقرائتكم مدرب إنبى يستعين بفيديوهات مباراة الإسماعيلى الودية لتصحيح أخطاء لاعبيه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كلف على ماهر المدير الفنى لإنبى، جهازه المعاون بتجهيز فيديوهات من مباراة الإسماعيلى الودية التى خاضها الفريق بالأمس على استاد بتروسبورت، استعدادا للنسخة القادمة من بطولة الدورى الممتاز.

وسيستعين على ماهر بتلك الفيديوهات لتصحيح أخطاء اللاعبين خاصة التى وقع فيها خط الدفاع قبل استكمال سلسلة الوديات حيث سيواجه البترولى نظيره فريق الذيد الإماراتى، يوم الثلاثاء المقبل، ثم سيخوض الفريق البترولى مباراة ودية أخرى مع طلائع الجيش، على ملعب الطلائع، يوم الخميس القادم، قبل أن يدخل الفريق آخر معسكراته قبل الدورى فى مدينة الإسكندرية مطلع الشهر القادم لخوض ثلاث مباريات ودية على ستاد برج العرب، أيام الثلاثاء، الموافق 3 سبتمبر المقبل، والخميس، الموافق 9 من الشهر ذاته، وأخيرًا يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر المقبل، على أن يتم تحديد أطراف المباريات الثلاث لاحقًا.

كان إنبى قد تعرض للخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة الودية التي جمعت الفريقان على هامش معسكر الدراويش بمدينة السادس من أكتوبر استعدادا للموسم الجديد.