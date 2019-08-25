شكرا لقرائتكم المنتخب الأوليمبي يعسكر أول سبتمبر استعدادا لوديتين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي على تقديم معسكر الفريق المقبل 24 ساعة ليكون يوم 1 سبتمبر بدلاً من 2 استعدادا لخوض وديتين أمام السعودية يومي 7 و 10 من نفس الشهر فى إطار الإعداد لأمم افريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

أكد شوقى غريب أن الهدف من تقديم المعسكر هو الإستفادة من الوقت ، مؤكداً أنه خصص يوم 1 سبتمبر لتجمع اللاعبين ثم التدرب فى اليوم التالي مباشرة فى ظل إقتراب بطولة أمم أفريقيا.