وفد فيفا يزور اتحاد الكرة شهريا لمتابعة عمل اللجنة الخماسية

اتفق وفد الاتحاد الدولي لكرة – فيفا- الذى تواجد فى القاهرة مرتين خلال شهر أغسطس الحالي مع اللجنة الخماسية لإدارة أعمال اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على تنظيم زيارات شهرية من قبل وفد الفيفا و تحديدا لجنة الحوكمة و التطبيع لمتابعة سير العمل داخل الجبلاية كما هو متبع فى معظم الاتحادات الأهلية التى قام مجلس إدارتها بالتقدم بالإستقالة و الرحيل.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أن وفد الفيفا سيزور اتحاد الكرة بصفة شهرية للإطمئنان على سير العمل من قبل اللجنة الخماسية التى تم تشكيلها مؤخرا برئاسة عمرو الجنايني ، وتم إخطار اللجنة بذلك خلال الجلسات التى جمعتهم بوفد الفيفا.

واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة المصرى مؤقتا لحين انتخابات نهاية العام المقبل، والتى تتكون من عمرو الجناينى رئيسا وجمال محمد على نائباً ، وعضوية سحر عبد الحق، أحمد عبد الله و محمد فضل ، ومن المقرر أن تتولى اللجنة إدارة اتحاد الكرة حتى 31 يوليو 2020 ، مع وضع بند من قبل الفيفا بعدم أحقية هذا الخماسي فى الترشح للانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة على اي منصب.